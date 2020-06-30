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Muhammed Salah'tan Liverpool taraftarına övgü: "Onların desteği olmadan yapamazdık"

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, 30 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunu taraftarın desteği sayesinde kazandıklarını söyledi.

Muhammed Salah'tan Liverpool taraftarına övgü:
30.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:57

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, 30 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunu taraftarın desteği sayesinde kazandıklarını söyledi.

Salah, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, şampiyonluğu kelimelerle tarif edemeyeceğini belirterek, "Herkes için özellikle de taraftarlar için inanılmaz bir duygu. Onların desteği olmadan yapamazdık. Oyuncular gibi onlar da büyük bir iş başardılar." ifadelerini kullandı.

Liverpool'a geldiği zaman hem Premier Lig'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini kaydeden 28 yaşındaki Mısırlı oyuncu, "Bana birini seçmem gerekirse hangisini seçeceğimi soruyorlardı. Şimdi ikisini birden seçtiğimi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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