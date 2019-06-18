Muhammed Mursi'nin vefatı

Mardin'de Muhammed Mursi için Türkçe ve Arapça sela okundu.

Merkez Artuklu ilçesindeki Fuat Yağcı Camisi'nde okunan sela sırasında duygulu anlar yaşandı.

Daha sonra cami bahçesinde İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, cami imamı Hasan Yenigün dua okudu.

Namaza, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Midyat'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Midyat ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından dua okundu.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Mursi'nin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirerek, Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.

Midyat Gençlik Derneği Başkanı Halil Polat, Mursi'yi şehit olarak gördüklerini belirterek, "İnşallah bu zulüm devam etmeyecek." dedi.

Kaynak: AA