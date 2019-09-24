Muhafız Alayı darbe girişimi davası

24.09.2019 17:02

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, müştekiler, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tanık sıfatıyla ifade veren Özel Harekat polisi Onur Tekin, 15 Temmuz'da evde dinlenirken, 112 Acil Serviste çalışan eşine, Genelkurmay'da çatışma olduğu ve acil mesaiye gelmesi yönünde telefon geldiğini söyledi.

Bunun üzerinde Gölbaşı Özel Harekatta çalışan arkadaşını aradığını anlatan Tekin, "Bir sıkıntı olduğunu farkedip Özel Harekat Daire Başkanlığına gitmeye karar verdim. Bize silahlarımızı alıp daire içinde hazır bulunmamızı söylediler. Müdürümüz bize 'TRT'ye gidin, TRT'de metin okunmasın' dedi." ifadesini kullandı.

Tekin, 5 arkadaşıyla birlikte yola çıktıklarını, Eymir yolundan, TRT'nin o bölgede bulunan nizamiyesinden içeri girdiklerini ve nöbetçi kulübesindeki özel güvenlikçilerinin yere yatırılmış ve kelepçeli olduğunu gördüklerini aktardı.

Özel güvenlik görevlilerini kaldırdıktan sonra beyaz saçlı kısa boylu rütbeli birinin askerlerle yanlarına geldiğini belirten Tekin, gelenlere darbe girişimi olduğunu söylediklerini ancak rütbeli askerin tatbikat yapıldığını ve oradan gitmelerini istediğini kaydetti.

Askerlere, "Darbe yapıyorsunuz bir de yalan söylüyorsunuz. 80 darbesinden beri ne zaman TRT'ye asker gelmiş?" dediği aktaran Tekin, "Başlarındaki Tanju Poshor, 'Siz bu gece bize yardımcı olun, yarın sabah da biz size yardımcı olacağız. Buradan sağ çıkamazsınız.' dedi. Biz geri adım atmayınca çekildiler." diye konuştu.

Daha sonra Coşkun adında bir üsteğmenin bölgeki askerleri uzaklaştırdığını söyleyen Tekin, ardından vatandaşlarla yayın yapılan binaya girdiklerini ve binayı kontrol altına aldıklarını belirtti.

Tanık Gökhan Bölük de 15 Temmuz'da TRT'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, darbe girişimi gecesi TRT'yi işgal eden askerler tarafından kelepçelenip askeri araçta bekletildiğini anlattı.

Bölük, darbeci askerlerden şikayetçi oldu.

Yasin Bozkurt'un da tanık olarak dinlenilmesinin ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA