Muğlalı kadın arıcı 27 yıldır Yüksekova'da arıcılık yapıyor

17.08.2019 13:00

MUĞLALI gezgin arıcı Arzu Aldemir (65), 27 yıldır geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bal veriminde altın yılını yaşadığını söyledi. Aldemir, "Bu sene Yüksekova bal veriminde altın yılını yaşıyor. Hiç yağmur yağmamış ama kışın metrelerce kar yağmış. Dağlarda, taşlarda çeşitli bitkiler var" dedi.

Muğla'da yaşayan ve 32 yıldır arıcılık yapan evli 2 çocuk annesi Arzu Aldemir, 27 yıldır Yüksekova ilçesine gelerek Büyükçiftlik beldesinde arazi kiralayıp arıcılık yapıyor. İlkbaharda bıraktığı kovanlarda kaliteli bal üretimi için yaylalara çıkan ve arıları çeşitli çiçeklerle buluşturan Aldemir, bal sağımı için yoğun mesai harcıyor. Yaklaşık bin kovanı bulunan Aldemir, hasadını yaptığı balı, makineden geçirerek süzüp satışa hazır hale getiriyor. 32 yıldır gezgin arıcılık yaptığını belirten Aldemir, "Öncelikle Antalya'ya gidiyorum oradan Nevşehir, Kayseri yöresine oradan Muş'a gidiyorum. Muş'un baharı bitince burada bahar başlıyor. En son Yüksekova'ya geliyorum" diye konuştu.

32 YAŞIMDAN BERİ DAĞLARDAYIM

Arıcılığa 1987 yılında başladığını belirten Aldemir, "32 yaşımda bal için çıktım dağlara ve halen devam ediyorum. Allah bereket versin dağlardan kazandık. Tabi gençliğimde bu iş daha kolaydı. Ama artık zorlanmaya ve yorulmaya başladım. Bu iş sırf gezmek için yapılmaz. Ben burada kaldığım sürece çadırlarda kalıyorum. Bu sene artık jübile yapıyorum" dedi.

YÜKSEKOVA BALDA ALTIN YILINI YAŞIYOR

Yüksekova'da olmaktan oldukça memnun olduğunu anlatan Aldemir, daha önce gittiği bölgelerin artık kurak geçtiğini ve bu nedenle bu ilçeyi tercih ettiğini söyledi. Aldemir, "Yüksekova'da çok güzel dostluklarım oldu. Bu sene Yüksekova bal veriminde altın yılını yaşıyor. Hiç yağmur yağmamış ama kışın metrelerce kar yağmış. Dağlarda taşlarda çeşitli bitkiler var. Köyün eskileri bile 'böyle bir şey görmedik' diyorlar. İklim şartları da tuttu bal da çok güzel verdi. Yüksekova, arıcıları aç bırakmaz. 27 yıldır buradan hiç boş dönmedim. Batıdaki arkadaşlara gelin diyorum. Özellikle bu sene insanlara çok yalvardım. Buraya gelin görün burada zenginlik var. Bu dağlardan normalden daha fazla verim aldık. Gelen bütün arıcılara yetecek kadar bal var bu dağlarda. Herkese sesleniyorum Yüksekova benim evim. Yüksekova dağlarında para kazandık. Taşı, toprağı bereketli" diye konuştu.



Kaynak: DHA