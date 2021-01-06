Muğla'ya bin 350 kişilik öğrenci yurdu yapılacak
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Muğla'ya bin 350 kişilik öğrenci yurdu yapılacak

06.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:08
Muğla'ya bin 350 kişilik öğrenci yurdu yapılacak

Muğla'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca bin 350 öğrenci kapasiteli yurt yapılacağı bildirildi.

Muğla'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca bin 350 öğrenci kapasiteli yurt yapılacağı bildirildi.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, ortak yaptıkları açıklamada, geçtiğimiz yıl Muğla'ya öğrenci yurdu ve spor tesisleri yatırımları için yaklaşık 250 milyon lira kaynak kullanılmasını sağladıklarını aktardı.

Yaklaşık 100 milyon lira bedelle ihalesi yapılan yeni yurt binası yatırımıyla yatırımın 350 milyon liraya çıktığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muğla Merkez Karadağ bölgesinde 100 dönüm arazide 1. etap 2 bin 24 kişilik, öğrenci yurdunun yüzde 98'i, 2. etap 2 bin 24 kişilik yurt binasının ise yüzde 85'i tamamlandı. 3. etap bin 350 kişilik yurt binasının ihalesi de Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapıldı. Yurt binasını yapımı için 600 gün süre verildi. Yurdun açılışını 2022'de inşallah hep birlikte yapacağız. 3. etap yurt binasında, 3 öğrenci bloğu, sosyal tesis binası, konferans salonu, eğitim salonları, kapalı spor salonu ve açık spor tesisleri bulunacak. Salgın sürecinde hükümetimizin yerinde ve zamanında aldığı kararlara da harfiyen uyulması gerekmektedir. Spordan, gençliğe, sağlıktan eğitime, ulaşımdan tarıma, çevreden turizme kadar her alanda yatırıma ve hizmetlerimize devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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