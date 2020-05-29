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Muğla Nisan ayında en fazla ihracatı Yunanistan'a yaptı

-Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı dış ticaret istatiklerine göre Muğla en fazla ihracatı 5 milyon 665 bin dolar ile Yunanistan'a yaptı.

Muğla Nisan ayında en fazla ihracatı Yunanistan'a yaptı
29.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:34

-Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı dış ticaret istatiklerine göre Muğla en fazla ihracatı 5 milyon 665 bin dolar ile Yunanistan'a yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Nisan ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,6 azaldı, ithalat yüzde 63,8 azaldı.

İhracat 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 azalarak 37 milyon 579 bin dolar, ithalat ise yüzde 63,8 azalarak 8 milyon 221 bin dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 25'inci il olurken, ithalatta ise 37'nci sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe

2020 Nisan ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör tarım, ormancılık ve balıkçılık oldu. Bu sektörlerin payı yüzde 52,52 (19 milyon 736 bin dolar) oldu. Ardından gelen imalat sanayinin payı yüzde 39,50 (14 milyon 842 bin dolar) madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 7,99 (3 milyon 001) bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Nisan ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektörden imalat sanayinin payı yüzde 99,29 (8 milyon 163 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,66 (54 bin dolar), madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 0,05 (4 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan

Muğla'dan, 2020 yılı Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 5 milyon 665 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan'ı sırasıyla 3 milyon 218 bin dolar ile İsrail ve 3 milyon 121 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Norveç

Muğla'ya, 2020 yılı Nisan ayında en fazla ithalat Norveç'ten yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 1 milyon 930 bin dolar olarak gerçekleşti. Norveç'i sırasıyla 1 milyon 322 bin dolar ile Yunanistan ve 1 milyon 056 bin dolar ile Panama izledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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