Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Muğla'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar etkisini gösterdi.

29.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:00
Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar etkisini gösterdi.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.


Şehrin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, merkezde ve çevre ilçelerde yaşayanlar bölgeye giderek kar üstünde mangal yakarak kartopu oynadı.

Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları da karla kaplandı.


Belediye ekipleri tarafından bölgede tuzlama çalışması yapıldı.

Kaynak: AA

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