Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

09.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:08
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

S.A.D. ve E.M.D'nin ikametinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve bu suçta kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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