Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Fethiye Belediyesi temizlik işçilerinin bulduğu 12 bin 300 lira, polis ekiplerinin de çalışmasıyla sahiplerine teslim edildi.

Fethiye Belediyesi temizlik işçilerinin bulduğu 12 bin 300 lira, polis ekiplerinin de çalışmasıyla sahiplerine teslim edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Bayram Yağlı, Kayaköy bölgesinde 10 bin 800 lira, Ufuk Peçen ile Şaban Bulut ise Menteşeoğlu Mahallesi'nde 1500 lira buldu. İşçiler buldukları paraları amirlerine verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle, bulunan paralar sahiplerine ulaştırıldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da örnek davranışlarından dolayı tebrik ettiği personeli altınla ödüllendirdi.

İşçilerden Yağlı ise parayı sahibine teslim ettikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç