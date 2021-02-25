Muğla'da tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ve 63 obje ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 551 sikke ve 63 obje ele geçirildi.