Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Armutalan Mahallesi Marmaris-Datça kara yolu seyir tepesinde sabah bir grup arasında çıkan tartışmada, Mesut Demirel (39) silahla vuruldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, kavgaya karışanların gözaltına alındığı öğrenildi.