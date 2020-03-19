Muğla'da maske üretimi başladı
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Zübeyde Hanım, Menteşe, Muğla, Yerel

Muğla'da maske üretimi başladı

Muğla'da maske üretimi başladı Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından korona virüs önlemleri kapsamında Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde koruyucu maske üretimi başladı.

19.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:29
Muğla'da maske üretimi başladı

Muğla'da maske üretimi başladı

MUĞLA - Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından korona virüs önlemleri kapsamında Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde koruyucu maske üretimi başladı.

Muğla'nın cerrahi maske üretiminde pilot il kapsamına alınmasının ardından maske üretimi başladı. İlk etapta 9 personel ile başlayan üretim sürecinde hedefin 100 bin maske üretmek olduğu belirtildi.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü üretim atölyesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şuan için 5 bin maske üretmiş bulunmaktayız. Biz sayılarımızı 100 bine çıkarmak istiyoruz. Vardiyalı hizmet vermek istiyoruz. Bunu sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ediyoruz. Mesleki ve vicdani sorumluluk olarak düşünüyor her türlü hizmeti ekip arkadaşlarımızla birlikte yapmaya hazır olduğumuzu dile getirmek istiyorum" dedi.

Töre, "Bunun yanı sıra Şehit Ziya Dağdaş Anadolu Lisemizin kimya bölümünün onayını bakanlığımız tarafından aldık. Bugün arkadaşlarımız Ali Ağa tesislerini ziyarete gittiler. En kısa sürede hijyen maddesi ve kolonya üretimine başlayacağız. Böylece bir eğitim kurumu olarak sosyal dava olan küresel bir davanın içerisinde bulunmanın huzuru içerisindeyiz" diye ifade etti.

Muğla'da maske üretimi başladı

Kaynak: İHA

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Muğla'da maske üretimi başladı

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