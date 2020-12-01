Kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden 2 zanlıdan biri yakalandı
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Kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden 2 zanlıdan biri yakalandı

01.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:51

Muğla'nın Milas ilçesinde bıçak tehdidiyle ağzını bantlayıp ellerini kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bıçak tehdidiyle ağzını bantlayıp ellerini kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Polise başvuran E.A, evinin bahçesinde tanımadığı iki kişinin bıçak zoruyla ağzını bantlayıp ellerini plastik kelepçeyle bağladıklarını, daha sonra üzerindeki altın zincir ve bilekliğini çalıp kaçtıklarını söyleyerek şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Oluşturulan özel ekip, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yürütülen teknik ve fiziki takibini ardından şüphelilerin M.A ve N.E. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda M.A. gözaltına alındı.

Polis ekipleri, diğer zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden 2 zanlıdan biri yakalandı
Kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden 2 zanlıdan biri yakalandı
Kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden 2 zanlıdan biri yakalandı
Kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden 2 zanlıdan biri yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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