Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

24.08.2019 22:36

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Ali Öz idaresindeki 48 ABU 297 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Bayır mevkisinde, karşı yönden gelen Ramazan Girgin yönetimindeki 06 EU 1695 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Öz ve aynı otomobildeki 3 kişi ile sürücü Girgin, eşi ve 3 kızı yaralandı.

Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Beyza Girgin'in (16) sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA