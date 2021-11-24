Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle! 24 Kasım Çarşamba 2021 Müge Anlı son bölümde ne oldu?

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

2,5 yaşındaki kızın dedesi tutuklandı, aile serbest kaldı. Müge Anlı konuyu hatırlatarak aile fertlerinin de sorgularının dün akşam saatlerine kadar devam ettiğini, sonra aile üyelerinin savcı karşısında ifade verdiğini, 8 saat sürdüğünü, 7 kişinin serbest bırakıldığını, dede Hasan Yagal'ın ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. İstanbul'da kayıplara karışan Adem Ocak'lı 20 gün sonra canlı yayında... Adem Bey stüdyoya geldi. Müge Anlı, dün herkesin Adem Bey'i aradığından söz ederken Adem Bey ilgi ve alakasından dolayı Müge Anlı'ya teşekkür ederek dün yayını gördükten sonra ailesini aradığını, zaten biri buraya çıkmışsa aradığı kişi ölmemişse Müge Anlı'nın bulmama gibi bir durumu olmayacağını vurguladı. 15 yaş küçük türkücü sevgilisine iki evinin parasını kaptırdı. Safiye Hanım, kaç kişinin kendisini aradığını, Cüneyt bizi dolandırdı dediklerini, 1 yılda kendisinin tüm malını verdiğini, evli de olmadıklarını söyledi. Bağ evindeki cinayette katil kim? Ayşe Hanım, oğlunun Celal Bey'e "Seninle başka şekilde yüzleşeceğiz" dediğini, hatta Celal Bey'in eşini de birkaç defa içmeye çağırdığını, eşinin gitmediğini dile getirdi. Celal Bey bunların kurgu olduğunu iddia edip Hüseyin Bey'i eşinden ötürü kıskanıp öldürdü durumu olmadığını, kendisinden önce de zaten Hüseyin Bey'in başka evli kadına aynı şeyi yaptığını iddia etti.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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