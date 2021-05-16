Müftülükten engellilere sandalye desteği
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Müftülükten engellilere sandalye desteği

Müftülükten engellilere sandalye desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından bedensel engelli vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve manevi gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tekerlekli sandalye ihtiyacı giderildi. İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik, tespit edilen engellilere yönelik yardımların belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN

Müftülükten engellilere sandalye desteği
Müftülükten engellilere sandalye desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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