Mudurnu'da ev yangını
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Taşkesti beldesine bağlı Karacasu köyünde yaşayan Mehmet Demir'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını gören köy sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.