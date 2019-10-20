Mudurnu'da ev yangını

20.10.2019 15:22

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Taşkesti beldesine bağlı Karacasu köyünde yaşayan Mehmet Demir'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören köy sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA