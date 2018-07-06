Mudanya Belediyesi Yaz Okulları'nda Sertifika Sevinci

Mudanya'da çocukların spor, hobi, el becerisi ve kişisel gelişimiyle ilgili faaliyetlerle dolu bir tatil geçirmesini sağlayan Mudanya Belediyesi, yaz tatiline giren öğrencilere düzenlediği branş eğitimlerinin ilk dönemini tamamladı. Mudanya Belediyesi Yaz Okulları kapsamında ilk dönem futbol, basketbol, drama, İngilizce, heykel, resim, modern dans, müzik branşlarında yapılan eğitimler, sertifika töreniyle sona erdi. Öğrenciler, Mudanya Belediyesi Yeni Mahalle Basketbol Sahası'nda düzenlenen törende sertifikalarını Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevgi Ursavaş, Gençlik ve Spor Müdürü Talip Narin'in elinden aldı.

İKİNCİ DÖNEM 30 TEMMUZ'DA

Sosyal belediyecilik ilkesi gereği ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Okulları'nın ikinci dönemi için kayıtlar başladı. İkinci dönem eğitimleri de Yeni Mahalle Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Merkezi'nde 30 Temmuz- 17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.