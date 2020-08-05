MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı'nda savaş uçaklarımız görevini başarıyla yerine getiriyor MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda, Hava Kuvvetleri'mize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor" denildi.

Bakanlık, Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: DHA