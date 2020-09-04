MSB: Tespit edilen mühimmat, kontrollü şekilde imha edildi
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MSB: Tespit edilen mühimmat, kontrollü şekilde imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Şırnak'ta icra edilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen EYP düzeneği, 50 anti-personel mayını ve 2 RPG-7 roketatar mühimmatının, kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

MSB: Tespit edilen mühimmat, kontrollü şekilde imha edildi
04.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:23

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Şırnak'ta icra edilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen EYP düzeneği, 50 anti-personel mayını ve 2 RPG-7 roketatar mühimmatının, kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi. 

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımızın Hakkari/Çukurca ve Şırnak/Cizre'de icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet el bombası, 1 adet EYP düzeneği, 50 adet anti-personel mayını ve 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edilerek METİ Timimizce kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi. 

 


Kaynak: DHA

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