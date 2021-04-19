MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor
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MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor

MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların eğitimlerinin 'tek atışta imha' parolasıyla devam ettiğini bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların eğitimlerinin 'tek atışta imha' parolasıyla devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kartal gözlü keskin nişancılarımız, 'tek atışta imha' parolasıyla, sabır ve kararlılık içinde eğitimlerine devam ediyor" denildi. Bakanlık, keskin nişancıların eğitimlerinden fotoğraflar da paylaştı.

ANKARA,


MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor
MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor
MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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