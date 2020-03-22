MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak, PKK, Politika

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

22.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:40
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor."

Kaynak: AA

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Manşet

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