MSB: İncirlik'te görev yapan 3 ülkenin askerine sağlık malzemesi verildi
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MSB: İncirlik'te görev yapan 3 ülkenin askerine sağlık malzemesi verildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Adana İncirlik'te görev yapan 3 ülkenin silahlı kuvvetleri personeline, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık malzemesi desteği verildiği açıklandı.

MSB: İncirlik'te görev yapan 3 ülkenin askerine sağlık malzemesi verildi
12.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:41

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Adana İncirlik'te görev yapan 3 ülkenin silahlı kuvvetleri personeline, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık malzemesi desteği verildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan Silahlı Kuvvetleri personeline COVID-19 kapsamında sağlık malzemesi desteği verildi" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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