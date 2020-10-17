MSB: Azerbaycan, cevabı cephede vermektedir (2)

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GENCE'DEN GÖRÜNTÜ PAYLAŞILDIMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan füze saldırısının ardından enkaz yığınına dönen Gence'den çekilen görüntü paylaşıldı.

GENCE'DEN GÖRÜNTÜ PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan füze saldırısının ardından enkaz yığınına dönen Gence'den çekilen görüntü paylaşıldı. Açıklamada, "Ermenistan Ordusu çok büyük çaresizlik içindedir ve her gün yeni bir insanlık suçu işlemektedir. Bu katliamlara rağmen susanlar da tarihin lekeli sayfalarında yerini alacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı