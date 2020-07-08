Motosikletin çarptığı yaya kurtarılamadı Kahramanmaraş'ta sürücüsünün ardından motosikletin çarptığı yaya da hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün ardından motosikletin çarptığı yaya da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Mustafa Ardıç'ın (30) kullandığı 46 ABK 970 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Duran Kalın'a (62) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü ve yaya yaralandı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Ardıç, hayatını kaybetti. Motosikletin çarptığı 62 yaşındaki Duran Kalın'da yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA