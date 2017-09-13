Motosiklet Tutkunu Genç, Yaşama Tutunamadı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde çalıştığı fabrikadan motosikleti ile dönerken hafif ticari araca çarptıktan sonra yere düşen ve ardından gelen minibüsün altında kalan 28 yaşındaki Uğur Avcu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



Çerkezköy'de palet fabrikasında işçi olan Uğur Avcu, önceki gün 59 TZ 823 plakalı motosikletiyle işyerine gitti. Avcu, Veliköy Mahallesi ışıklı kavşağa yaklaştığında önünde giden hafif ticari araca çarptı. Yere düşerek yaralanan Uğur Avcu'nun üzerinden o sırada arkasından gelen Erhan G., idaresindeki 59 S 9208 plakalı servis minibüsü geçti. Ağır yaralanan Uğur Avcu, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından Uğur Avcu hayatını kaybetti. Motosiklet tutkunu Avcu'nun ölümü yakınları ve arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Uğur Avcu Ergene İlçesi'ne bağlı Velimeşe Mahallesi'nde arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.



SÜRÜCÜ TUTUKLANDI



Uğur Avcu'nun üzerinden kullandığı servis minibüsüyle geçerek ölümüne neden olan sürücü Erhan G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan G., tutuklanarak cezaevine konuldu.



- Tekirdağ