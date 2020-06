Motosiklet, çarptığı otomobile ok gibi saplandı Motosiklet, çarptığı otomobile ok gibi saplandı Kahramanmaraş'taki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarptığı otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Motosiklet, çarptığı otomobile ok gibi saplandı Kahramanmaraş'taki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarptığı otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Söğütlü Caddesinde giden Cuma Ö.'nün kullandığı 46 ABP 495 plakalı motosiklet, Sedef Sokak'tan caddeye çıkmak isteyen Nezih K. yönetimindeki 46 EN 182 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet, otomobile ok gibi saplandı. Motosikleti ile otomobil arasında sıkışan sürücü Cuma Ö., yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Ayağına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kalan yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yaralı, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA