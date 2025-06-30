MOTORİNE ZAM | Benzin ve motorine indirim gelecek mi, ne zaman? - SON DAKİKA

MOTORİNE ZAM | Benzin ve motorine indirim gelecek mi, ne zaman? - SON DAKİKA
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Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel fiyatlar kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte, 30 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları da yeniden şekilleniyor. Bu durum, vatandaşların benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını yakından takip etmesine neden oldu. Peki, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Önümüzdeki günlerde benzin ve motorine yeni bir indirim gelir mi? İşte güncel pompa fiyatları ve akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere dair ayrıntılar…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ, NE KADAR?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan ani değişimler, vatandaşların gündeminden düşmüyor. Son olarak 26 Haziran 2025'te benzine 2,68 TL, motorine ise 4,06 TL indirim yapılmıştı. Ancak bu indirimi kısa süre sonra gelen zamlar takip etti. 28 Haziran'da motorin fiyatı 1,14 TL artarak yeniden 50 TL bandını aştı.

MOTORİNE ZAM | Benzin ve motorine indirim gelecek mi, ne zaman? - SON DAKİKABenzin ve motorine indirim gelecek mi, ne zaman

Benzin ve motorin fiyatlarına kısa vadede yeni bir indirim öngörülmüyor. Aksine, 3 Temmuz'da açıklanacak ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) verilerine göre, ÖTV zammı yapılması bekleniyor. Bu doğrultuda:

  • Benzine yaklaşık 2,10 TL,
  • Motorine yaklaşık 1,97 TL

zam gelmesi ihtimali gündemde.

MOTORİNE ZAM | Benzin ve motorine indirim gelecek mi, ne zaman? - SON DAKİKAGüncel akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Güncel Akaryakıt Fiyatları (30 Haziran 2025)

BENZİN:

İstanbul : 48.90 TL

Ankara : 49.58 TL

İzmir : 49.90 TL

MOTORİNE ZAM | Benzin ve motorine indirim gelecek mi, ne zaman? - SON DAKİKAİstanbul İzmir Ankara akaryakıt fiyatları

MOTORİN:

İstanbul: 50.21 TL

Ankara: 51.07 TL

İzmir: 51.40 TL

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