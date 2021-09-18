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Son dakika haberleri! Motor bölümünden alev alan otomobil, kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... - Motor bölümünden alev alan otomobil, kül oldu Adıyaman'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

- Motor bölümünden alev alan otomobil, kül oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Yangın, Adıyaman Gölbaşı karayolu polis uygulama noktası yakınında sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Fevzi Özer yönetimindeki 02 AS 647 plakalı Renault marka otomobil seyir halinde iken, otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Otomobili sağa çeken sürücü durumu itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın biranda büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin kapladığı otomobile müdahale etti.

Güçlükle kontrol altına alınan yangın bir süre sonra söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberleri! Motor bölümünden alev alan otomobil, kül oldu

Son dakika haberleri! Motor bölümünden alev alan otomobil, kül oldu

Son dakika haberleri! Motor bölümünden alev alan otomobil, kül oldu

Son dakika haberleri! Motor bölümünden alev alan otomobil, kül oldu
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Son Dakika Haberleri
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