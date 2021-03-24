MotoGP, Moto2 ve Moto3 Dünya Şampiyonalarında 2021 sezonu, Katar'da başlıyor
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MotoGP, Moto2 ve Moto3 Dünya Şampiyonalarında 2021 sezonu, Katar'da başlıyor

24.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:11
MotoGP, Moto2 ve Moto3 Dünya Şampiyonalarında 2021 sezonu, Katar'da başlıyor

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen MotoGP, Moto2 ve Moto3 Dünya Şampiyonalarında 2021 sezonu, 26-28 Mart tarihlerinde Katar'da başlayacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen MotoGP, Moto2 ve Moto3 Dünya Şampiyonalarında 2021 sezonu, 26-28 Mart tarihlerinde Katar'da başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP, hafta sonu Katar'ın 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'nde organize edilecek.

Red Bull KTM Tech3 takımıyla Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Deniz Öncü ise Katar'daki ilk ayakta zirve yarışının içerisinde olmayı hedefliyor.

Deniz Öncü, Katar Barwa Grand Prix'sinde 26 Mart Cuma günü serbest antrenmanlara, 27 Mart Cumartesi günü de sıralamalara katılacak.

Sezonun 18 turluk ilk yarışı, 28 Mart Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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