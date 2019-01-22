Moro Müslümanları Özerklik Referandumunda Resmi Olmayan Sonuçlar Açıklandı

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde yaşayan Moro Müslümanları'nın dün özeklik için gittikleri referandumun resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Filipinler'de Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) için dün yapılan halk oylamasının resmi olmayan sonuçları açıklandı. Referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre, Filipinler'in Mindanao Adası halkının çoğunluğu, Bangsamoro Organik Yasasının (BOL) onaylanması için oy kullandı.

Referandumun düzen ve güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için görevlendirilmiş olan Batı Mindanao Filipinler Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı (AFP) verilerine göre, sayılan 1 milyon 772 bin 349 oydan 1 milyon 539 bininin evet oyu olduğu, 233 bin 349'unun ise hayır oyu olduğu bildirildi. Evet oyları, Bangsamoro Özerk Bölgesinin oluşturulması ve Müslüman Mindanao bölgesindeki özerk bölgeyle yer değiştirmesi anlamına geliyor.

AFP'nin bugün yerel saatle 15.00'te açıkladığı kısmi ve resmi olmayan oy sayısına göre, 5 vilayet ve 2 şehirde dün gerçekleştirilen referandumda Maguindanao, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, and Basilan, Cotabato vilayetleri BOL lehine oy verirken, Sulu ve Basilan şehirleri aleyhine oy verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Maguindanao vilayetinde 558 bin 489 evet, 6 bin 400 hayır oyu sayılırken, Lanao del Sur vilayetinde 503 bin 443 evet, 9 bin 816 hayır; Tawi-Tawi vilayetinde 143 bin 443 evet, 9 bin 419 hayır; Basilian şehrinde 138 bin 569 evet, 6 bin 589 hayır ve Cotabato vilayetinde 38 bin 186 evet ve 26 bin 822 hayır oyu sayıldı. Sulu şehrinde 152 bin 493 hayır, 137 bin 891 evet ve İsabella şehrinde 21 bin 810 hayır ve 18 bin 796 evet oyuyla BOL lehine olan oyların daha fazla olduğu gözlendi.

Resmi sayımı gerçekleştiren Seçim Komisyonu'nun (Comelec), sayımı 7 günde bitirmesi beklenirken, Lanao del Norte, Iligan City ve Kuzey Cotabato vilayetindeki 6 kasabadaki gerçekleştirilecek olan bir sonraki referandumun tarihi ise 6 Şubat olarak belirlendi. - MANILA

Kaynak: İHA