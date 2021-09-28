BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Montero bugün maçta yok mu? Montero neden yok? Montero neden forma giymiyor? Montero sakat mı? Montero maçta neden yok? Montero Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Montero neden maçta oynamıyor? Montero ne zaman döner? Montero ne zaman iyileşecek?

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Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü akşam saat 19:45 'de canlı yayınla sadece Exxen'de.

MONTERO BEŞİKTAŞ'TA MAÇTA NEDEN YOK?

Montero Beşiktaş'a transfer olmasının ardından Vida ve Wellinton'un sakatlanmasıyla formayı kapmış ve defansta başarılı performans sergilemişti. Fakat bugünkü maçta kadroda Montero yer almadı. İlk 11'de ve yedeklerde de yer almayan Montero, Altay maçı öncesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmış ve 14 günlük karantina sürecine geçilmişti.

Ajax maçında forma giyemeyecek diğer oyuncular ise şu şekilde;

Pjanic

Necip

Mehmet Topal

Montero

Larin

Alex Teixeira

Atiba Hutchinson

Domagoj Vida

Welinton

Kevin N'Koudou

Rachid Ghezzal

MONTERO NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Karantina süreci devam eden yıldız oyuncunun ligde oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde de karantina sürecinden dolayı oynaması beklenmezken bir aksilik olmaması halinde 1 haftalık milli aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

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