Montero maçta neden yok? Montero Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Montero neden maçta oynamıyor? - Haberler
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Montero maçta neden yok? Montero Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Montero neden maçta oynamıyor?

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Montero maçta neden yok? Montero Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Montero neden maçta oynamıyor?

Şampiyonlar Ligi maçında Ajax - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçta en merak edilen isimlerden birisi ise Montero oldu. Montero maçta forma giymedi. Bunun ardından izleyiciler Montero neden yok? Montero Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Montero neden maçta oynamıyor? merak etti. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Montero bugün maçta yok mu? Montero neden yok? Montero neden forma giymiyor? Montero sakat mı? Montero maçta neden yok? Montero Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Montero neden maçta oynamıyor? Montero ne zaman döner? Montero ne zaman iyileşecek?

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü akşam saat 19:45 'de canlı yayınla sadece Exxen'de.

MONTERO BEŞİKTAŞ'TA MAÇTA NEDEN YOK?

Montero Beşiktaş'a transfer olmasının ardından Vida ve Wellinton'un sakatlanmasıyla formayı kapmış ve defansta başarılı performans sergilemişti. Fakat bugünkü maçta kadroda Montero yer almadı. İlk 11'de ve yedeklerde de yer almayan Montero, Altay maçı öncesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmış ve 14 günlük karantina sürecine geçilmişti.

Ajax maçında forma giyemeyecek diğer oyuncular ise şu şekilde;

  • Pjanic
  • Necip
  • Mehmet Topal
  • Montero
  • Larin
  • Alex Teixeira
  • Atiba Hutchinson
  • Domagoj Vida
  • Welinton
  • Kevin N'Koudou
  • Rachid Ghezzal

MONTERO NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Karantina süreci devam eden yıldız oyuncunun ligde oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde de karantina sürecinden dolayı oynaması beklenmezken bir aksilik olmaması halinde 1 haftalık milli aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

AJAX BEŞİKTAŞ MUHTMEL 11'LER! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ajax: Pasverr, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Salih, Can, Kenan, Oğuzhan, Batshuayi

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Haber: Montero maçta neden yok? Montero Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Montero neden maçta oynamıyor? - Haberler
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