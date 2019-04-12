Montalama Devri Bitiyor! Yeni Dönem Sıvayı Çek, Boyayı Sür

Kendi firmasıyla 12 yıldır hizmet sunan Girişimci ve yüksek mühendis Şahin Kırmızı cam, seramik ve refraktör sektöründe kullanılan ham maddeleri boya ve sıva kıvamında üreterek strafor-köpük-boya gibi büyük bir zahmet isteyen ve maliyeti yüksek olan montalama sistemini devrini kapatacak.

5K Mühendislik firması sahibi yüksek mühendis Şahin Kırmızı, "12 yıl önce temelleri atılan bir firmayız. Son 3,5-4 yıldır REDpaint markasıyla yerli kaynaklarla üretmiş olduğumuz ısı, su, yangın ve yalıtım boya ve sıva sistemleri üretiyoruz. Mevcut durumda birçok malzeme ithal edilerek bu iş yapılıyor ama biz yerli ve milli kaynaklarımız cam, seramik ve refraktör sektöründe kullanılan ham maddeleri boya ve sıva kıvamında üretimini yapmaktayız." diye konuştu.

MONTALAMA ZAHMETİNİ BİTİRECEK İCAT

Yüksek mühendis Şahin Kırmızı, "Ürünlerimizısı, su, yangın ve yalıtım ihtiyacı olan her noktada kullanılabiliyor. Bir binanın iç cephesi ve iç cephesinde mantolama diye tabir edilen strafor, köpük ve benzer ürünlere ihtiyaç kalmadan sıva ve boya ile ince bir tabakayla bunu çözebiliyoruz. En büyük avantajımız sürülebilirliği, kolay uygulanabilirliği ve daha ekonomik olması. Şu anda Türkiye genelinde 600'e yakın noktaya bu işlem uygulanmış durumda. Ürünümüze bina ömrü kadar garanti veriyoruz." dedi.

"YAZIN SERİN, KIŞIN SICAK TUTUYOR"

Şahin Kırımızı, "Ürünümüzde doğal malzemeler kullanıyoruz. Bu onun ömrünü uzatıyor. 20'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunu daha yukarılara taşımak istiyoruz. Ürünümüz yazı serin, kışın sıcak tutuyor. Mikro ölçekte bariyer oluşturduğumuz için çok ince ve ekonomik biçimde uygulanabildiği için daha iyi bir ürün sunuyoruz." ifadelerini kullandı