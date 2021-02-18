Molde - Hoffenheim maçı ne zaman saat kaçta? Molde - Hoffenheim hangi kanalda? Molde - Hoffenheim maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Molde - Hoffenheim maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Molde - Hoffenheim maçı hangi kanalda? Molde - Hoffenheim maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Molde - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük önem taşıyan maçta Molde - Hoffenheim maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Slavia Prag - Leicester maçı ne zaman, saat kaçta? Molde - Hoffenheim maçı hangi kanalda, hakemi kim? Molde - Hoffenheim maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

MOLDE - HOFFENHEİM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Molde - Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi maçı 18 02 2021 Perşembe günü oynanacak. Maçın başlama saati 23.00

MOLDE - HOFFENHEİM MAÇI HANGİ KANALDA?

Molde - Hoffenheim maçı, beIN Connect kanalından canlı yayınlanacak.

MOLDE - HOFFENHEİM MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Molde - Hoffenheim maçını izlemek için Bein Sports kullanıcısı olmalısınız.