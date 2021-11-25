Son dakika haberi | Mogadişu'da şiddetli patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da şiddetli bir patlama meydana geldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun merkezindeki K4 kavşağında patlama meydana geldi. Olay yerinden duman yükseldiği ve silah seslerinin duyulduğu ifade edildi. Patlamanın etkisiyle bölgedeki bazı binaların duvarlarının yıkıldığı, araçlarda da büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Ölü ya da yaralı sayısına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, terör örgütü Eş-Şebab Somali'de sık sık bombalı saldırılar düzenliyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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