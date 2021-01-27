Modern pentatlon kulüplerine ayni ve nakdi destek
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Modern pentatlon kulüplerine ayni ve nakdi destek

27.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:14
Modern pentatlon kulüplerine ayni ve nakdi destek

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), 2019 ve 2020 döneminde modern pentatlonun alt yarış branşlarından biathle, laser run, triathle, tetratlon müsabakalarına katılım gösteren modern pentatlon kulüplerine ayni ve nakdi yardım desteğine başladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), 2019 ve 2020 döneminde modern pentatlonun alt yarış branşlarından biathle, laser run, triathle, tetratlon müsabakalarına katılım gösteren modern pentatlon kulüplerine ayni ve nakdi yardım desteğine başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, alt yarış branşlarında müsabakalara katılan 68 kulübe nakdi yardımlar, TMPF Teknik Kurulu'nun bildirmiş olduğu kulüp listeleri içinde yer alan ve kulüp formlarını eksiksiz olarak başkanlığa ileten kulüplere yapacak.

Nakdi yardımlar dışında, daha önce federasyonun düzenlediği yarışmalara katılan ancak lazer silahı alamayan kulüpler ile modern pentatlon sporuna başlama potansiyeli barındıran proje illerine yerli lazer silahı ve hedefinin dağıtımına da ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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