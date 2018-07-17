Model Mara Martin, Podyumda Bebeğini Emzirerek Yürüyüşünü Tamamladı

Miami Yüzme Haftası etkinlikleri kapsamındaki defilede, her boy ve bedende modeller ünlü plaj giyim markasıSports Illustrated'ın yeni kreasyonunu tanıttı. Modeller arasında ise en dikkat çeken kişi Mara Martin oldu. Mara Martin'in podyumdaki yürüyüşüne bebeğini emzirmesi defileye damga vurdu.

BİR YANDAN BEBEĞİNİ EMZİRDİ BİR YANDAN BİKİNİ TANITTI

Ünlü plaj giyimi markası Sports Illustrated'ın ABD'nin Miami kentinde düzenlediği defile ilginç anlara şahit oldu. Elemelerden başarıyla geçen Model Mara Martin, bir yandan üzerindeki pırıltılı bikiniyi tanıtırken bir yandan da bebeğini emzirdi. Martin'in beş aylık bebeğinin podyumdaki yüksek desibelli müzikten rahatsız olmaması için özel kulaklıklar da takıldı.

SEYİRCİLER TARAFINDAN BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Mara Martin, kucağında bebeğiyle birlikte podyumda yürürken seyirciler tarafından uzun uzun alkışlandı. Mara Martin, Miami Yüzme Haftası kapsamında podyuma çıkmak üzere seçmelere giren ve defileye çıkmaya hak kazanan 16 model arasındaydı. O gece defilede görev alan modeller arasında paralimbik snowboard şampiyonu Brenna Huckaby de vardı.