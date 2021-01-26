Mobilya atölyesinde yangın; üst kattaki evlere de sıçradı (3)
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Mobilya atölyesinde yangın; üst kattaki evlere de sıçradı (3)

26.01.2021 02:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 02:15
Mobilya atölyesinde yangın; üst kattaki evlere de sıçradı (3)

YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAdana'da 3 katlı binanın girişinde bulunan mobilya atölyesinde çıkan ve evlere de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'da 3 katlı binanın girişinde bulunan mobilya atölyesinde çıkan ve evlere de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 saati aşkın süren çalışma neticesinde yangın, büyük oranda söndürüldü. Yangın nedeniyle evlerini tahliye eden vatandaşların, aynı mahalledeki yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı yangının kesin çıkış nedeni ve verdiği zarar, itfaiye erlerinin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından yapılacak incelemede belli olacak.


Mobilya atölyesinde yangın; üst kattaki evlere de sıçradı (3)
Mobilya atölyesinde yangın; üst kattaki evlere de sıçradı (3)
Mobilya atölyesinde yangın; üst kattaki evlere de sıçradı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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