MKE Ankaragücü, Arif Peçenek'i andı
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MKE Ankaragücü, Arif Peçenek'i andı

29.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:11
MKE Ankaragücü, Arif Peçenek'i andı

MKE Ankaragücü Kulübü, eski milli futbolcusu Arif Peçenek'i ölümünün 8. yılında andı.

MKE Ankaragücü Kulübü, eski milli futbolcusu Arif Peçenek'i ölümünün 8. yılında andı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ve milli takımımızın efsane kalecilerinden Arif Peçenek'i vefatının 8. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmet ile anıyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun büyük kaptan." denildi.

MKE Ankaragücü formasını 1981-1993 yıllarında giyen Peçenek, sarı-lacivertli kulüpte altyapıda antrenörlük de yaptı. Toplam 8 kez A Milli Futbol Takımı'nın kalesini de koruyan Peçenek, teknik direktör olarak TKİ Tavşanlı Linyitspor'u çalıştırırken 2013 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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