"Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırılar hac ibadetini güçleştiriyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, General Halife Hafter güçlerinin Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırıları nedeniyle ülkenin batısında yaşayanların hac ibadetini yerine getirmesinin zorlaştığını belirtti.

Selame, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonunun (UNSMIL) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, havalimanına yönelik mükerrer saldırıları kınadı.

Saldırıların ülkenin batısında yaşayanların hac ibadetini yerine getirmesini zorlaştırdığını belirten Selame, son saldırıların 250 hacı adayını alternatif çözüm arayışlarına ittiğini kaydetti.

Hafter güçlerinin Trablus'u ele geçirmek için operasyon başlattığı 4 Nisan'dan bu yana havalimanına saldırıların devam ettiğine dikkati çeken Selame, Mitiga'nın Trablus'ta faaliyet gösteren tek havalimanı olduğunu hatırlattı.

Çatışmanın taraflarını sivil halkın korunması konusunda gerekli tedbirleri almaya çağıran Selame, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ateşkese varılması talebini yineledi.

Mitiga, Trablus'ta faaliyet gösteren tek havalimanı olma özelliği taşıyor. Burada meydana gelen bir aksalık uçuşların Misrata Havalimanı'na kaydırılmasına neden oluyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"na ilişkin önceki gün Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Hafter güçlerinin Grad füzesiyle Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda hacılar için tahsis edilen salonun yakınını vurduğu ifade edilmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Kaynak: AA