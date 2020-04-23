MİT'in İsveç makamlarıyla koordinasyonu çerçevesinde Türkiye'ye getirilen PKK gençlik sorumlusu...
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Resul Özdemir, Türkiye, İsveç, PKK, Güncel, Haber

MİT'in İsveç makamlarıyla koordinasyonu çerçevesinde Türkiye'ye getirilen PKK gençlik sorumlusu...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) İsveç makamlarıyla sürdürdüğü koordineli çalışmalar kapsamında Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'nin (YDG-H) sözde Cizre Sorumlusu "Zibo" kod adlı Resul Özdemir, tutuklandı.

23.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:34
MİT'in İsveç makamlarıyla koordinasyonu çerçevesinde Türkiye'ye getirilen PKK gençlik sorumlusu...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) İsveç makamlarıyla sürdürdüğü koordineli çalışmalar kapsamında Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'nin (YDG-H) sözde Cizre Sorumlusu "Zibo" kod adlı Resul Özdemir, tutuklandı.

Hava yoluyla dün Atatürk Havalimanı'na getirilen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan Özdemir'in işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Resul Özdemir'in yüzüne, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasına ilişkin karar okundu.

Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Süreç

Terör örgütü PKK/KCK'ya 2014'te katılan, örgütün uzantısı PYD/YPG'nin kırsal kadrolarına eleman kazandırma faaliyetleri yürüten terörist Özdemir, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında yürütülen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" operasyonunda, örgüt safında güvenlik güçlerine karşı silahlı çatışmalarda yer almıştı.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyon sırasında ayağından ve kolundan yaralanması sonrasında tedavi için yasa dışı yollardan ülke dışına kaçan ve "silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı yağma, terör örgütü propagandası yapma ve devletin birliğini-ülke bütünlüğü bozma" suçlarından aranan Özdemir'in "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Özdemir, bu yıl İsveç'e iltica arayışında bulunmasına karşın, MİT ve İsveç makamlarının koordineli çalışması neticesinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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