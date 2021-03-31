Mislicom 3.Lig Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Diyarbekir Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Diyarbekir Spor maçıdır. Peki Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Diyarbekir Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Diyarbekir Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - DİYARBEKİR SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Diyarbekir Spor maçı 31 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - DİYARBEKİR SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Diyarbekir Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - DİYARBEKİR SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Edirne'de oynanacak.
EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - DİYARBEKİR SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
AHMET ECEVİT(Hakem)
MERT TÜRK(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET ÖCAL(2. Yardımcı Hakem)
İSMAİL İĞİL(Dördüncü Hakem)
MUHARREM KARAAĞAÇ(Gözlemci)
YALÇIN GÜL(Temsilci)
HAKAN YILMAZ(Temsilci)