Mislicom 2.Lig Karatay Termal 1922 Konyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Karatay Termal 1922 Konyaspor - Eyüpspor maçıdır. Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karatay Termal 1922 Konyaspor - Eyüpspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Karatay Termal 1922 Konyaspor - Eyüpspor maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karatay Termal 1922 Konyaspor - Eyüpspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Konya'da oynanacak.
KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
YUSUF ADNAN KENDİRCİLER(Hakem)
MEHMET MİTHAT LEVENT(1. Yardımcı Hakem)
BURAK SAMİ ŞAD(2. Yardımcı Hakem)
MURAT ERCAN(Dördüncü Hakem)
İBRAHİM ÇİNAR(Gözlemci)
AHMET AKSOYEK(Temsilci)
ENDER OKŞAR(Temsilci)