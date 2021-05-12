Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Anagold 24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki Anagold 24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?