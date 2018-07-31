Mısırlı Şaire 3 Yıl Hapis Cezası

Mısır'daki askeri mahkeme, yetkili makamlara hakaret ettiği gerekçesiyle şair Celal el-Buhayri ile bir yayın evi sahibini 3'er yıl hapis ve para cezasına çarptırdı.

Sanıkların savunma heyetinden avukat Faysal es-Seyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "yetkili makamlara hakaret ve ülkenin ulusal güvenliğini etkileyecek sahte haber yayınladığı" gerekçesiyle suçlanan şair Buhayri ile yayın evi sahibi Muhammed Enver Havvas'ın, Kahire'deki Askeri Mahkemede hakim karşısına çıktığını söyledi.



Askeri mahkemenin müvekkilleri hakkında 3'er yıl hapis ile yaklaşık 560 dolar para cezası verdiğini ifade eden Seyyid, söz konusu karara temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.

Ülkedeki genel durum ve Arap coğrafyası hakkında şiirler kaleme alan Buhayri ile yayın evi sahibi Havvas, "yetkili makamlara hakaret ve ülkenin güvenini sarsan ve ulusal güvenliğini etkileyecek sahte söylentiler yayma" suçlamasıyla geçen Mart ayının başlarında gözaltına alınmıştı.

Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'ndeki bir grup bağımsız uzman, geçen perşembe günü Mısır makamlarına Buhayri'nin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.