Mısır'da Kovid-19 nedeniyle ölen doktor sayısının artmasından Sağlık Bakanlığı sorumlu tutuldu Mısır'da Doktorlar Sendikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden ve enfekte olan doktor sayısının artmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığını suçladı.

Mısır'da Doktorlar Sendikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden ve enfekte olan doktor sayısının artmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığını suçladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, en son yaşamını yitiren 3 doktor için başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısının 19'a yükseldiği, enfekte olanların ise 350'den fazla olduğu ifade edilen açıklamada, yaşanan bu artışta tüm sorumluluğun Sağlık Bakanlığına ait olduğu belirtildi.

Bakanlığı, doktorları koruma konusunda yeterli önlemi almamak ve Kovid-19 hastalarıyla temaslı kişilere test yapmamakta diretmekle suçlayan Sendika, bu sorumsuz tavırda payı olan kişilerin gerekli cezayı alması için yasal mercilere başvurulacağını bildirdi.

Devlet hastanelerinde çalışan bazı doktorlar dün akşam sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, virüs nedeniyle bir meslektaşlarının daha hayatını kaybetmesi nedeniyle istifa ettiklerini duyurmuştu.

Twitter'da "Mısırlı doktorlarla dayanışma" etiketiyle başlatılan kampanyaya da büyük destek verilmişti.

Hükümetten "doktorlara özel karantina hastanesi" açıklaması

Sağlık Bakanlığı ilgili birimlerinden bugün yapılan açıklamada ise sadece Kovid-19 hastası doktorların tedavi göreceği bir karantina hastanesinin hazırlandığı duyurulmuştu.

Bakanlık virüs nedeniyle ülkede 764 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 bin 265 kişinin enfekte olduğunu, 4 bin 807 kişinin de iyileştiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA