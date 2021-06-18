Mısır'da İhvan liderlerine yönelik idam kararları Diyarbakır'da protesto edildi
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Mısır'da İhvan liderlerine yönelik idam kararları Diyarbakır'da protesto edildi

Mısır'da İhvan liderlerine yönelik idam kararları Diyarbakır'da protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Mısır'da geçtiğimiz günlerde 12 İhvan liderlerine verilen idam kararları Diyarbakır'da protesto edilerek kınandı.

Mısır'da geçtiğimiz günlerde 12 İhvan liderlerine verilen idam kararları Diyarbakır'da protesto edilerek kınandı.

Sisi'nin zulümlerine tepki göstermek amacıyla Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi tarihi Ulu Cami önünde cuma namazından sonra bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, ellerinde çeşitli döviz ve pankartlarla İhvan liderlerine verilen idam kararlarını protesto etti. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Şimşek, darbeci cunta mahkemelerinin zulümlerinin sona erdirilmesi için Müslüman ülke yöneticilerinin tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından grup sessizce dağıldı. - DİYARBAKIR

Mısır'da İhvan liderlerine yönelik idam kararları Diyarbakır'da protesto edildi
Mısır'da İhvan liderlerine yönelik idam kararları Diyarbakır'da protesto edildi
Mısır'da İhvan liderlerine yönelik idam kararları Diyarbakır'da protesto edildi
Mısır'da İhvan liderlerine yönelik idam kararları Diyarbakır'da protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mısır'da İhvan liderlerine yönelik idam kararları Diyarbakır'da protesto edildi - Haberler
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