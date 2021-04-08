Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli: "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim"
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Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli: "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim"
Kaynak: Anadolu Ajansı