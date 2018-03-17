Minik Raketler Çanakkle Şehitlerini Andı

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen okullar arası Çanakkale Şehitlerini Anma Badminton turnuvasında 25 farklı okuldan 125 minik raket katıldı. Turnuvaya katılan sporcu öğrenciler organizasyonu boyunca Çanakkale Şehitlerini rahmet ve minnet duygularıyla andı.

Şehitkamil Belediye Başkanlığı, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Badminton Turnuvası, 25 farklı okul takımından 125 minik raketin mücadelesine sahne oldu. Kortlarda çekişmeli müsabakaların yapıldığı organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllerini Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen organizasyonda Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serhat Polat, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Göktuğ Akdoğan ve Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Ziya Koyuncu'nun elinden aldı. Turnuvada kızlar kategorisinde şampiyonluk ipini Namık Kemal Ortaokulu göğüslerken, erkekler kategorisinde ise zirvenin sahibi Mehmet Akif İnal Ortaokulu Oldu.

Çanakkale Şehitlerini Anma Badminton turnuvası ödül töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, düzenledikleri spor organizasyonlarında sporcu öğrencilerin milli ve manevi duygularına verdikleri önem ve organizasyonların ruhuna yakışır şekilde davranışlarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Başkan Yardımcısı Özkeçeci, konuşmasında şunları söyledi:

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıldönümünde düzenlenen bu organizasyonda tüm aziz şehitlerimizi derin rahmet ve minnet duygularıyla anıyoruz. Çanakkale Şehitlerini Anma Badminton turnuvasında 25 farklı okuldan 125 minik raket katıldı. Organizasyon boyunca 265 müsabaka gerçekleştirildi. Şu anda erkekler ve kızlar kategorisinde dereceye giren 8 farklı okulumuzdan 40 minik rakete ödüllerini takdim edeceğiz. Turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm sporcu öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Öğrencilerimiz milli ve manevi duygularına verdikleri önem ve organizasyonların ruhuna yakışır şekilde davranışlarıyla bizleri gururlandırıyorlar. Organizasyonlarda emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. - GAZİANTEP