Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı
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Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | 3. Sayfa

Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı Yunanistan'a geçmek isteyen 1'i bebek, 2'si çocuk ve 6'sı kadınlardan oluşan 10 kişilik mülteci grup yakalandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına geçme hazırlığında olan kaçak göçmenler bota...

Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı

Yunanistan'a geçmek isteyen 1'i bebek, 2'si çocuk ve 6'sı kadınlardan oluşan 10 kişilik mülteci grup yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına geçme hazırlığında olan kaçak göçmenler bota binemeden yakalandı. İçlerinde 1 bebeğin, çocuklarında olduğu grupta, her şeyden habersizi sadece mama yiyen bebeğin bakışları ise yürekleri burktu.

Gece saatlerinde Gümbet limanından haremtan koyuna geçen mültecilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri Yunanistan'a kaçmak üzere olan mültecileri kıskıvrak yakaladı. Biri bebek, 2'si çocuk, 6'sı kadın, 2'si erkek toplam 10 mülteciyi, ekipler tarafından Gümbet limanına getirdi.

Mülteci bebeğin bakışları yürekleri dağladı

Limana getirilen mülteciler ekipler tarafından teker teker sayıldı. Yaklaşık 6 aylık olduğu tahmin edilen mülteci bebeğin ise her şeyden habersiz biberon ile mama yemesi yürekleri burktu. Gazetecilerin fotoğraf makinelerinde yanan flaşa bakan mülteci bebeğin gülümsemesi ise objektiflere takıldı. Ülkelerinde süren savaşın ve yokluğun ortasındaki mültecilerin yaşananlar karşısında tedirgin olmasıysa dikkatlerden kaçmadı.

Yaklaşık 15 dakika polis minibüsü bekleyen mülteciler daha sonra emniyete götürüldü. Yapılacak işlemlerin ardından mültecilerin Muğla göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı
Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı
Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı
Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı
Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı
Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı
Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı
Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı
Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı
Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı
Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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